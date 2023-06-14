30 مليون جنيه إيرادات فيلم يوم 13 لـ أحمد داود بدور العرض في 8 أسابيع

خلال 8 أسابيع من طرح فيلم يوم 13 من بطولة الفنان أحمد داود، الذي نجح في أن يقدم أفلام الرعب على طريقة (3D) للمرة الأولى في مصر، حافظ على تحقيق إيرادات عالية والتصدر في المراكز الأولى.

إيرادات فيلم يوم 13 لـ أحمد داود

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم يوم 13 حقق أمس 125 ألف جنيه فقط، ولكنه على مدار 8 أشهر استطاع أن يصل إلى 30 مليون جنيه بدور العرض، وهو يدل على نجاح الفيلم خلال عرضه بالفترة الماضية.

أحداث فيلم يوم 13

تعتمد أحداث فيلم يوم 13 على جريمة قتل تحدث داخل قصر مسكون، حيث توفيت والدة «أحمد داود» مقتولة، ونبحث خلال أحداث الفيلم عن القاتل، حتي يظهر الفنان شريف منير وهو عالم في الروحانيات، والذي يطلب من الجميع إعادة الواقع من جديد حتي نكتشف القاتل، وبالفعل يحدث ذلك وتكون هنا المفاجأة .

والفيلم من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، جومانا مراد، وشريف منير، ونسرين أمين، ومجدي كامل، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد الصاوي، وأحمد زاهر، وأروى جودة وجيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبدالله.