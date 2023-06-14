ضبط شخص انتحل صفة فرد شرطة للنصب على أصحاب المحال التجارية في القاهرة

ألقت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على أصحاب المحال التجارية، وذلك لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال تكثيف المرورات بدوائر أقسام الشرطة المختلفة.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فتلاحظ للقوة الأمنية تواجد أحد الأشخاص يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية «أمكن ضبطه» وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعثر بحوزته على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد ضبط وإحضار - مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة.

كما اعترف بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضدهم ، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، كما أقر بارتكابه 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.