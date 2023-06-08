«هخلص امتحان وآجي يا أمي».. سر الصورة الأخيرة لطالب المرج قبل وفاته

«بعتلي على الواتس وهو في مدرسته وقالي أنا هخلص الامتحان وأجي يا أمي وبعتلي صورته عشان أتأكد أنه في الامتحان وقالي ادعي لي» بتلك الكلمات بدأت والدة الشاب «محمد ريحان» طالب في معهد سياحة وفنادق بمنطقة المرج، والمقتول على يد 2 من زملائه بعد تأدية آخر أيام أمتحانه بسبب تدخله لفض مشاجرة مع صديقه، باستخدام سلاح أبيض مطواة أودت بحياته وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج.

اللحظات الأخيرة في حياة محمد ريحان

بكاء لم ينقطع وحزن شديد يسيطر على والدة الضحية أثناء حديثها لـ«الوطن»، بعد أن فارق ابنها الوحيد، الدنيا بطعنتين في جسده دفع حياته ثمنًا لشهامته: «قال مش هتأخر يا أمي، وقفل معايا وبعدها بساعة اتصل أحد الأشخاص عليا إن محمد نقلوه المستشفى واتعور، وأسرعت على مستشفى اليوم الواحد عندنا في المرج، وجدت ابني غارقا في دمائه والأطباء أبلغوني أنه توفي وبه طعنتان، اتقتل بعد ما خرج من الامتحان كان آخر يوم، بسبب 2 لما مشي هو وصاحبه وجد عربية خبطت زميله، واللي في العربية نزلوا وجايين يتخانقوا معاه ومحمد ريحان ابني تدخل لفض المشاجرة فالاتنين اللي كانوا في العربية مسكوا محمد وغزوه في بطنه، محمد كان طموح وغلبان وعنده هوايات جميلة وإنسان جميل وجدع».

فيديو مدته 3 دقائق رصد الجريمة

كاميرات المراقبة التقطت ما حدث للشاب محمد ريحان، وتحفظت الأجهزة الأمنية على فيديو مدته 3 دقائق، وألقت القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وخضعا لجلسة تحقيق استمرت عدة ساعات، وبعد انتهائها اصطحبت القوة الأمنية بقسم شرطة المرج المتهمين إلى مسرح الواقعة لتمثيل الجريمة وشرحها بالصوت والصورة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن تفاصيل العقوبة المنتظرة، أوضح المحامي علي هيكل الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ المتهمين سيواجهان عقوبة رادعة وهي الإعدام شنقا، وفق نص المادة 2344 من قانون العقوبات حيث «يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».