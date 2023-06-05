القبض على قاتل صديقه أعلى سطح عقار في المرج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيًا.

بلاغ بالعثور على الجثة

تبلغ للقسم من الأهالي بالعثور على جثمان المتغيب بشقة تحت الإنشاء أعلى سطح العقار سكنهم وبها جروح متفرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أصدقائه «طالب» مقيم بدائرة القسم، وأمكن التوصل إلى مكان اختبائه بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

ضبط المتهم بقتل شاب في المرج

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده صحبة المجني عليه بأحد الأفراح بالمنطقة محل سكنهما قام المجني عليه بالتنمر عليه لتلعثمه في الكلام فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتوفى بالعدو أعلى سطح العقار محل سكنهما فقام بملاحقته وتعدى عليه بشفرة موس محدثاً إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.