«الداخلية» تضبط 10 أطنان منظفات منزلية بمصانع غير مرخصة

نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية، حملة مكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أسفرت جهودها في مجال حماية البيئة والصحة العامة، عن ضبط 5 قضايا عبارة عن 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 5100 أطنان مخلفات إلكترونية ومصنعاتها محظور حيازتها أو تداولها وإعادة تدويرها، فضلا عن 10.7 أطنان منظفات منزلية ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة.

كما جرى ضبط 5 أطنان مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص أو موافقة بيئية و6 أطنان و5000 قطعة مخلفات نحاسية ومصنعاتها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية مغشوش ومقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.