نصائح للحاج عند جمع حصى رمي الجمرات.. أبرز ما تناوله كتاب وزارة الداخلية

وجَّهت وزارة الداخلية، تعليمات وإرشادات مهمة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتنسيق مع دار الإفتاء، حسبما ورد بكتاب الحج والعمرة، الصادر عن الدار، والبوابة المصرية الموحدة للحج، على موقع الوزارة الإلكتروني، لذلك ترصد «الوطن»، أبرز ما تناوله الكتاب حول نصائح للحاج عند جمع حصى الرجم.

نصائح للحاج عند جمع حصى الرجم

عند جمع الحصى ينبغي أن يتجنب الحاج تساقط الصخور في المشاعر المقدسة، وذلك بإتباع الإرشادات التالية:

أولا: لا تعرض نفسك للخطر بالصعود إلى المناطق العالية من الجبال.

ثانيًا: احرص على عدم الانتشار الواسع في أرض مزدلفة، وصل المغرب والعشاء جمع تأخير، مع قصر العشاء بعد نزولك بمزدلفة بجانب حافلات فوجك، ولتسرع بجمع الحصى، من أجل تحاشي الزحام الشديد، الذي يكون مع إفاضة الحجيج إلى منى.

ثالثًا: الحذر من التحرك على الصخور غير المستقرة، حتى لا تصاب بالأذى، أو تعرض الحجيج للإصابة نتيجة تحرك الصخور للأسفل.

ومن المعروف عن الحصى هي سبع، كل واحدة منها في حجم حبة الفول، ولك أن تجمعها من أي مكان غير المزدلفة، ولك أن تجمع جميع حصى الرمي في الأيام الثلاثة، ومجموعها 49 حصاة، سبع منها للجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث في ثان أيام العيد ومثلها في ثالث أيامه.

كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، بنشر كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني.

النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين

يأتي ذلك في إطار الاهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام وتزامناً مع بدء موسم الحج لعام 1444هـ، ويهدف الكتاب لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين وللتحميل الكتاب من هنا