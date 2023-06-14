«الداخلية» تضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مع شاب في الفيوم 

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مع شاب في الفيوم، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، له معلومات جنائية، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها مستغلاً ورشة كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 32 كرتونة بداخلها مليون ومائة ألف وحدة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الألعاب النارية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.