تفاصيل تجديد حبس تاجر متهم بحيازة 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تاجر بتهمة حيازته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية، داخل مخزن ملكه في منطقة الجمالية بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

بداية الواقعة

البداية حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، عندما تمكنت مديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قسم شرطة الجمالية، من القبض على أحد الأشخاص، محل إقامته في دائرة القسم، لاتجاره في الألعاب النارية للحصول من ورائها على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

ضبط مليون ونصف قطعة ألعاب نارية

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة، أن المتهم ضُبط بحوزته عدد 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية، «صواريخ مختلفة الأحجام».

التحريات واعترافات المتهم

وبعمل التحريات الأولية حول الواقعة، ومواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 15 يومًا.