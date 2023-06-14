«التضامن» تدشن المرحلة الأولى لمبادرة «العمر الذهبي» لكبار السن من دمياط

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المحلة الأولى من مبادرة «العمر الذهبي» لكبار السن من محافظة دمياط، بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين محافظات دمياط، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

200 مسن من دور وأندية المسنين محافظات دمياط

وتأتي مبادرة العمر الذهبي لكبار السن في إطار تحسين سياسات رعاية كبار السن التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعى عبر تعزيز قدرتها المؤسسية، حيث شهد كبار السن اهتماما متزايدًا من الدولة.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل و ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن/ إضافة إلى أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، من خلال معاش كرامة، وتقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.

إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن

وتهدف مبادرة «العمر الذهبي» إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب و قدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.

وشهد فعاليات إطلاق المبادرة حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، والداعية مصطفي فتح الله، والشيخ أحمد المصري مدير إدارة الأوقاف بدمياط، والأستاذ معتز النجار المستشار القانوني لجمعية البر والتقوي.

وتضمن برنامج الإحتفالية التى أقيمت بمجمع الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة مشاركة الفرق الاستعراضية بقصر ثقافة دمياط، وعدد من الأنشطة الفنية والثقافية، وجرى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية لكبار السن من خلال فرق الهلال الأحمر المصري، وعلى هامش الاحتفال جرى افتتاح معرض المنتجات لكبار السن من المشغولات اليدوية والحرفية.