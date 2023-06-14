بدء صرف معاشات «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو للمستفيدين غدا

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو، غدا، وفقا للموعد المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لمستحقيه، منتصف كل شهر.

موعد صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو لجميع المستحقين

وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2023، لنحو 5.2 مليون أسرة، قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي حددها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، أي ستكون وقفة عرفات 2023، الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

ويتم صرف تكافل وكرامة لشهر يونيو، بزيادة 25% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أبريل الماضي.

شروط الاستفادة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

يذكر أنّ الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أتاح عددا من الخدمات الإلكترونية، ومنها شروط قبول المواطن ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، واستيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والضغط على «استعلام تكافل وكرامة».