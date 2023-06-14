رئيس «الحركة الوطنية»: «حياة كريمة» في برج العرب لبت طموحات المواطنين

أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالافتتاحات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء لعدد من المشروعات القومية من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية، واصفا إياها بخطوة كبيرة من الخطوات الرئاسية نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن حياة كريمة في مصر بشكل عام وبرج العرب بشكل خاص قد لبت طموحات المواطنين.

القيادة السياسية تتفاعل مع المواطنين

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الافتتاحات الرئاسية في برج العرب، أن تحركات الرئيس الميدانية على الأرض تعكس حرص القيادة على أهمية التفاعل مع احتياجات الناس.

افتتاحات الرئيس في البحيرة

وأوضح «علي»، أن الرئيس السيسي، زار قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وافتتح بها عدد من المشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة، كما التقى أيضا بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة وجميعها تصب أيضا في اطار حرص القيادة على التواصل المباشر مع الجماهير.

وأشاد رئيس الحركة الوطنية بتفقد الرئيس للوحدة الصحية بقرية الأبعادية، التي تأتي أيضًا ضمن مشروعات حياة كريمة وكذلك تفقده لدار المسنين واطمئنانه على النزلاء بالدار، مشيرا إلى أنها تحركات تعكس البعد الإنساني.