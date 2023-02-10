«حياة كريمة» تشارك في وشة عمل بمكتبة الإسكندرية عن التنمية بأفريقيا

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق التنمية والتطوير في المحافظات والقرى الفقيرة، ليس فقط داخل الدولة المصرية، بل في القارة السمراء كافة، فهي المبادرة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لكل سكان القارة الأفريقية، وفي نوفمبر الماضي، خلال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، أطلقت مصر المبادرة في أفريقيا، وهو ما استدعى مشاركة «حياة كريمة» في ورشة العمل التي نظمتها مكتبة الإسكندرية تحت عنوان «رؤى الشباب الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة»، والتي حضرها وفود الطلاب الأفارقة في مصر.

شرح المشروع القومي للطلاب الأفارقة

استهدفت «حياة كريمة» عددا من المحاور خلال مشاركتها في الندوة لمناقشتها وعرضها، من أبرزها شرح المشروع القومي للطلاب وتعريفهم به والمجالات التي يعمل عليها المشروع، تمهيدا لإطلاقها في أفريقيا، وشهدت الورشة عدد مناقشات موسعة والمتنوعة، من أبزها مناقشات حول أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من وجهة نظر الشباب الأفارقة.

كما تطرقت النقاشات خلال الورشة إلى تحديد أهم المجالات التي يجب تركيز جهود وعمل مبادرة «حياة كريمة» عليها في الفترة المقبلة في رأيهم، فضلا عن تناول دور المرأة الأفريقية وأهميته، بشكل عام، كما أنه تم التأكيد خلال اللقاء على دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

حياة كريمة في مكتبة الأسكندرية

ونظرا للدور الفعال الذي مارسته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال الورشة التي تم انعاقدها في مكتبة الاسكندرية، شهدت ورشة «رؤى الشباب الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة» إقبالا ملحوظا من الشباب الأفارقة وتفاعل واضح.

والجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على إنشاء العديد من المشاريع المختلفة في قطاعات متنوعة، مما يوفر الوقت والجهد على الأهالي في المحافظات الحدودية والقرى والنجوع الأكثر احتياجا، وتحرص المبادرة على الوصول لكل الأهالي في كل مكان وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال آليات المبادرة المختلفة والتي من أبرزها جولات الرصد الميداني.