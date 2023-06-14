انطلاق 25 قطارا إضافيا من القاهرة للمحافظات والعكس خلال إجازة العيد

إقبال شديد من المواطنين الراغبين في السفر خلال فترة إجازة عيد الأضحى إلى المحافظات لقضاء العيد مع ذويهم أو لقضاء فترة الإجازة في إحدى المحافظات الساحلية المختلفة، على حجز تذاكر القطارات.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر توفير عدد كبير من القطارات الإضافية للعمل طوال إجازة العيد لتلبية احتياجات جميع الراغبين للسفر في تلك الفترة بأي من محافظات الجمهورية.

قطارات التالجو (القاهرة -الأقصر والعكس) بداية من 22-6 وحتى 7-7 -2023

- قطار 2040 يقوم الساعة 8:40 مساءً من القاهرة ويصل الساعة 5:10 صباحاً.

- قطار 2041 يقوم الساعة 8:30 صباحاً من الأقصر يصل للقاهرة الساعة 5:25 مساء.

قطارات VIP (القاهرة أسوان والعكس) بداية من 22-6 وحتى 7-7 -2023

- قطار 1940يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءً، يصل أسوان الساعة 10:30 صباحاً.

- قطار 1941 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءً، يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

- قطار 1946 يقوم من القاهرة الساعة 5:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحاً.

- قطار1947 يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحاً ، ويصل القاهرة الساعة 3:00 مساءً.

قطارات ثالثة مكيفة (القاهرة- أسوان والعكس) بداية من 22-6 وحتى 7-7 -2023

- قطار 1942 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ، يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً.

- قطار 1943، يقوم من أسوان الساعة 3:00 مساءً ، ويصل القاهرة الساعة 3:40 صباحاً.

قطارات ثالثة مكيفة( الاسكندرية- أسوان والعكس) بداية من 25-6

- قطار 1944 يقوم من الأسكندرية الساعة 5:10 مساءً ، ويصل أسوان الساعة 9:05 صباحاً.

- قطار 1945، يقوم يوم 2-7 فقط ، من أسوان الساعة 9:50 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 1:15 مساءً.

قطارات تهوية ديناميكية (القاهرة - أسوان والعكس)من 23-6 حتي 8-7-2023

- قطار 2202 يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحاً ويصل أسوان الساعة 1:45 مساءً.

- قطار 2203 ويقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءً ، ويصل القاهرة الساعة 7:55صباحاً.

- قطار 2204 يقوم من القاهرة الساعة 10:20صباحاً ويصل أسوان الساعة 11:05 مساءً.

- قطار 2205 يقوم من اسوان الساعة 10:15صباحاً ويصل القاهرة الساعة 10:40 مساءً.

قطارات الإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش (القاهرة-اسوان) والعكس.

- قطار 2242 يقوم يوم 26-6 فقط من القاهرة ، الساعة 6:10 مساءً ويصل أسوان الساعة 7:25 صباحاً.

- قطار 2243يعمل يوم 7-7 فقط، من اسوان الساعة 6:20 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 7:15 صباحاً.

- قطار 2246 تحيا مصر، يوم 26-6 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 6:30 مساءً ويصل أسوان الساعة 7.40صباحاً.

- قطار 2247 تحيا مصر، يعمل فقط يوم 6-7 فقط، ويقوم من أسوان 6:20 و ويصل القاهرة 7.35 صباحاً.

- قطار 2248 تحيا مصر، يعمل 26-6 فقط، ويقوم من القاهرة الساعة 3:00 مساءً ويصل أسوان الساعة4:25 صباحاً.

- قطار 2249 تحيا مصر، يعمل يوم 6-7 فقط، يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءً ويصل القاهرة الساعة 7:00 صباحاً.

قطارات الإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش (الأسكندرية-اسوان) والعكس.- قطار 2244 يعمل فقط يوم 26-6 فقط، ويقوم من الأسكندرية الساعة 5:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:20صباحاً.

- قطار 2245، يعمل يوم 6-7 فقط، حيث يقوم من اسوان الساعة 9:45 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 2:05 مساءً.

- قطار 2250 تحيا مصر ، يعمل يوم 26-6 فقط، يقوم من الأسكندرية الساعة 7:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 1:00 مساءً.

- قطار 2251 تحيا مصر ، يعمل يوم 6-7 فقط، يقوم الساعة 6:30 مساءً من أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحاً.

- قطار 2252 تحيا مصر، يعمل فقط يوم 26-6 فقط، يقوم من الأسكندرية الساعة 12.20 مساءً ويصل أسوان الساعة 05:00 صباحاً.