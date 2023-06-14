السيسي: لا نطلب من المزارعين توريد الأرز بالسعر المدعم لكن لازم نفكر في خدمة الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة تؤدي دورًا مهما تجاه المستفيدين من بطاقات التموين والدعم، موجهًا حديثه للمزارعين قائلًا: «إحنا بنتكلم عن أكتر من 70 مليون مستفيد من بطاقات التموين، وأنا لا أقول للمزارعين دعمني وأديني الأرز بالسعر المدعم الذي أعطيه للناس».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده مجمع الخدمات الزراعية بقرية «الأبعادية» بالبحيرة: «لو لقيت إن عندك فرصة أكبر مع حد تاني، فكر إن ده بيروح للناس»، موجهًا سؤالًا للمزارعين: «بغض النظر عن السماد والتقاوي وأي أمور أخرى، لكن لكي نوصل المياه لآخر الزمام هنا، انت عارف تبطين الترع يتكلف كام؟ ده بيتكلف كتير وإحنا بنعمله عشانكم».

وتابع رئيس الجمهورية: «عملنا تبطين الترع عشان نوصل المياه لآخر الزمام، وتكون هناك فرصة للمزارع الذي تقع أرضه في الآخر، والمياه تصل إليه بعدما كان يعاني من شح المياه».