«Spider-Man: Across the Spider-Verse» يتراجع إلى المركز الثاني بالسينمات

للمرة الأولى منذ بداية عرضه يتراجع فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات بشباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في يومه الـ 8 في السينمات، بسبب فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» الذي تصدر المركز الأول في أول أيام عرضه.

وحقق فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» إيرادات بلغت 16.6 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه لـ 186.6 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، بينما بلغ الإجمالي العالمي 274.5 مليون دولارليصبح تاسع أعلى فيلم في عام 2023، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 100 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse»

«Spider-Man: Across the Spider-Verse» هو فيلم رسوم متحركة مصمم بالحاسوب، من إخراج جواكيم دوس سانتوس وكيمب باورز وجوستين كيه تومبسون، ومن بطولة أصوات النجوم شاميك مور، هيلي شتاينفيلد، بريان تيري هنري، لونا لورين فيليز، جيك جونسون، جيسون شوارتزمان، عيسى راي، كاران سوني، دانيال كالويا وأوسكار إسحاق، تبلغ مدة الفيلم 140 دقيقة، ويعد أطول فيلم رسوم متحركة تم إنتاجه بواسطة استوديو أمريكي.

ومن المقرر إطلاق فيلم ثالث من السلسلة بعنوان Spider-Man: Beyond the Spider-Verse في 29 مارس 2024.