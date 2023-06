«Spider-Man: Across the Spider-Verse» يعود لصدارة شباك التذاكر

عاد فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» إلى صدارة شباك الإيرادات المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما تراجع إلى المركز الثاني إثر طرح فيلم «Transformers: Rise of the Beasts»، ولكنه نجح في العودة إلى المركز الأول مرة أخرى، وحقق 17.4 مليون دولار، لتصل إيراداته على المستوى المحلي خلال 10 أيام إلى 225 مليون دولار.

بلغت الإيرادات الكلية التي حققها فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» 313 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق 88 مليون دولار في السوق الخارجية، ليحصد المركز السابع في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات خلال 2023، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse»

«Spider-Man: Across the Spider-Verse» هو فيلم رسوم متحركة مصمم بالحاسوب، من إخراج جواكيم دوس سانتوس وكيمب باورز وجوستين كيه تومبسون، وبطولة أصوات النجوم شاميك مور، هيلي شتاينفيلد، بريان تيري هنري، لونا لورين فيليز، جيك جونسون، جيسون شوارتزمان، عيسى راي، كاران سوني، دانيال كالويا وأوسكار إسحاق، تبلغ مدة الفيلم 140 دقيقة، ويعد أطول فيلم رسوم متحركة تم إنتاجه بواسطة استوديو أمريكي.