الجزء الخامس من «Spider Man» يحافظ على صدارة الإيرادات ويحقق 320 مليون دولار

تواصل فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» تصدر شباك الإيرادات اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية، محقا 6.8 ملايين دولار، ليرتفع الإجمالي المحلي لـ 232.3 مليون دولار، بينما تبلغ الإيرادات الكلية 320 مليون دولار، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء في المركز الثاني فيلم Transformers: Rise of the Beasts بـ5 ملايين دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية لـ 66 مليون دولار بينما وصل الإجمالي العالمي لـ 86 مليون دولار، وذلك بعد 4 أيام في دور العرض السينمائي، أما في المركز الثالث فيلم «The Little Mermaid» محققا إيرادات يومية بلغت 3 ملايين دولار، محققا إجمالي إيرادات 417 مليون دولار.

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» يتراجع إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات

صعد فيلم الرعب «The Boogeyman» إلى المركز الرابع بعد ما تراجع فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» إلى المركز الخامس، حيث حقق الأول مليون دولار بينما اقتصرت إيرادات الجزء الثالث من فيلم «Guardians of the Galaxy» على 920 ألف دولار، الذي وصل إجمالي إيراداته على مستوى العالم 807 ملايين دولار، ليأتي في المركز الثاني بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.