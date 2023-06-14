تفاصيل مشروع إنشاء موقف «سرفيس التحرير» في الجيزة بسعة 180 سيارة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بحي بولاق الدكرور لمتابعة جهود تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومنع التعديات على الطريق العام وعدداً من المشروعات الجارية.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة الشوربجي لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية مع التواجد الدوري والمتابعة اليومية لذلك.

كما تفقد المحافظ موقف السرفيس الجاري انشاءه بشارع التحرير أسفل محور صفط والذي يسع 180 سيارة ويخدم خطوط الدقي والسيدة عائشة والجيزة والقصر العيني والمترو موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بالموقف لإدخالة الخدمة مع دعم شبكة الإنارة.

التوسع في إنشاء مواقف السرفيس

ولفت إلى أن المحافظة حريصة علي التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع اضافه خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية، كما تفقد جراج معدات توزيع الحملات المركزية والفرق السريعة التابع لهيئة النظافة والتجميل بشارع الشوربجي والذي وجه خلاله بضرورة إجراء الصيانات الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ عليها.