من الإسكندرية للزقازيق.. وظائف خالية مطلوبة في عدد من الشركات

رصد موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الوظائف الشاغرة لللعمل في عدد من التخصصات المختلفة من بينها مهندسين ومحاسبين فضلا عن فرص عمل متاحة للفنين، التي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في مدن ومحافظات مختلفة، التي تطلب عددا من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: مصر مستقبل.

مقر العمل: دمياط - دمياط.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة - هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسؤول تخطيط

اسم الشركة: دلمار لإنتاج قطاعات الالومونيوم.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب بنوك

اسم الشركة: ووتر اكسبرس -وواتكس-.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فني كهربائي سيارات العبور

اسم الشركة: ناسيتا .

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سيليز عقارات

اسم الشركة: بيراميدز للتطوير العقارى .

مقر العمل: رشدي - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 جنيه مصري.

وظيفة اخصائى اتصالات عملاء

اسم الشركة: مجموعة طلعت مصطفي.

مقر العمل: مدينتى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي لـ الوظيفة: 4000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة مديرة علاقات عامة وعلاقات خارجية

اسم الشركة: مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب.

مقر العمل: الزقازيق - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى .

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000- 8000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: روميح ديزاين .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مقر العمل في المملكة العربية السعودية: القصيم .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 29 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندسين زراعيين

اسم الشركة: شركة متخصصة في مجال مكافحة الحشرات.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 6.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة ادخال بيانات

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: الموسكى - القاهرة .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة موظف حجز تذاكر طيران

اسم الشركة: فلاينج كاربت للسياحة.

مقر العمل: الجيزة - الدقى - المهندسين - الوراق - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير مصنع

اسم الشركة: شركة المهندس لمنتجات الكاوتشوك والأعمال البحرية .

مقر العمل: العامرية - الاسكندرية.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 40 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.