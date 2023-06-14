معرض لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية 

نظم مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية، معرضًا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لدعم 85 أسرة بقرى الحوامدة وأبو حريز وأبو عمران وعزبة التل وحي السلام بمركز كفر صقر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تقديم خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري

وأشاد محافظ الشرقية، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، أكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال، الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

بينما أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وإدخال البهجة والسرور عليهم، مضيفًا أن توزيع الأثاث المنزلي من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة.