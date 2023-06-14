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ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية 

كتب:

نظيمه البحرواي
01:33 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
دقيق

دقيق

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن بقرية الهجارسة؛ بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء بكفر صقر. 

جاء ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها.

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم   

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، بحملة أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر التالية:

- تحرير 3 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وأدوات العجين.

- تحرير المحضر رقم 8106 جنح كفرصقر ضد / ا .ع .ع لتجميعه 62 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بكمية قدرها 3 أطنان و100 كجم بأحد المخازن بقرية الهجارسة؛ بقصد بيعها في السوق السوداء.

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بقلم نظيمه البحرواي