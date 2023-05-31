ضبط 83 شيكارة دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية 

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط 83 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية ناحية شارع سوق المواشي بمنوف، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، كما جرى ضبط طن لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، بإحدى ثلاجات حفظ وتجارة اللحوم المجمدة في قويسنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، جاء ذلك وفق تقرير، تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

تحرير 204 محاضر تموينية في المنوفية

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنّ تلك الحملات التفتيشية، أسفرت اليوم، عن تحرير 204 محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 94 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و 110 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، مشيرًا إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومي على جميع المنافذ والمعارض، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومراجعة أسعار العارضين، وإحكام الرقابة على السلع، وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

التنسيق بين رؤساء المدن والتموين بالمحافظة

من جهته، وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وجميع المحلات العامة، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.