السيسي: حريصون على ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي للسلع عن 6 أشهر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ البحيرة أكبر محافظة زراعية في مصر، وقادرة على إنتاج المزيد من القمح، الذي تستخدمه الدولة لعمل رغيف الخبز المدعم، الذي يُباع للمواطن بـ5 قروش، رغم أنّه يتكلف 80 قرشا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار أُقيم على هامش افتتاح مشروعات حياة كريمة في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، أنّ الدولة حريصة على ألا يقل احتياطي السلع عن 6 أشهر، تفاديا لحدوث أي أزمات.

وتابع الرئيس: «وضعنا سعرًا استرشاديًا للأرز لتشجيع المزارعين، لكنهم باعوه للقطاع الخاص، وبالتالي وصل للناس بسعر أغلى، لأن القطاع الخاص لن يبيعه بنفس السعر، وخلي بالكم، هذا الأرز كنا نضعه في الدعم التمويني الذي يخدم 70 مليون مواطن، وكان يصل للمواطن بسعر مخفض».