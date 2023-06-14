تزايد كميات القمح الموردة لشون وصوامع كفر الشيخ إلى 197 ألف طن

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة والداخلية في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح المحلي على مستوى المحافظة سجلت اليوم الأربعاء، نحو 197 ألف طن.

ولفت وكيل التموين، إلى أن عمليات توريد القمح المحلي من قبل المزارعين والموردين بالمحافظة، تشهد تزايدا ممتازا للغاية على مدار اليوم، وفقًا لعمليات التوريد داخل الشون والهناجر المخصصة لاستقبال المحصول، علاوة على أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين، ومقرها مدينة كفر الشيخ، تتابع عن كسب على مدار الساعة كافة الإجراءات الخاصة بتسليم القمح من للمزارعين.

توريد القمح في كفر الشيخ اليوم الأربعاء

وأشار «عماد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عمليات توريد القمح المحلي في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، شهدت تزايدا جيدا، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات الإدارية، والمالية خلال تسليم المزارعين بالإقليم لمستحقاتهم المالية، عقب التوريد.

موسم حصاد محصول القمح في كفر الشيخ

وأضاف أيضا إلى أن موسم حصاد القمح من العام الجاري 2023، في محافظة كفر الشيخ، قد قارب على الانتهاء بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة المساحات المنزرعة من محصول القمح، والتي قد بلغت نحو254 ألف فدان.