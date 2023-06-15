بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا.. عرض فيلم «Dry» بسينما زاوية

تتواصل فعاليات برنامج نظرة على السينما الإيطالية، لليوم الثاني على التوالي في سينما زاوية بوسط البلد، حيث يعرض في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الفيلم الكوميدي «Dry» إخراج باولو فيرزي، والذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل على جائزتي فرانشيسكو باسينيتي و«Green Drop».

تدور أحداث فيلم «Dry» في حاضر بائس، حيث لم تسقط الأمطار في روما منذ ثلاث سنوات، ويجب على سلسلة من الشخصيات التعامل مع الجفاف الذي قلل احتياطيات المياه إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى انتشار وباء مرض النوم الذي تنقله الصراصير، يقلب القواعد والعادات رأساً على عقب، حياة الناس في هذه المدينة يربطها واقع مأساوي واحد ويبحث كل شخص عن طوق للنجاة.

تفاصيل فيلم «Dry»

الفيلم من إخراج باولو فيرزي الذي شارك في كتابة السيناريو مع باولو جيوردانو، ويضم في بطولته كلا من سيلفيو أورلاندو وفاليريو ماستاندريا وسارا سيرايوكو ومونيكا بيلوتشي، تم عرض الفيلم لأول مرة في العالم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 79، في 8 سبتمبر 2022، وحقق إيرادات بلغت 1.8 مليون دولار بعد عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم.