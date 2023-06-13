انطلاق العرض التجاري للفيلم الفلسطيني «عَلَم» في سينما «زاوية» غدا

ينطلق عرض الفيلم الروائي الفلسطيني «عَلَم» للمخرج فراس خوري تجاريًا في سينما «زاوية» اعتبارا من غد الأربعاء، بعدما حصل مؤخرا على عدة عروض ناجحة في أيام القاهرة السينمائية، وتفاعلت معه الجماهير على نحو إيجابي بالإشادة والتقدير.

الفيلم حائز على 7 جوائز دولية

وتدور أحداث الفيلم حول المراهق الفلسطيني «تامر» الذي يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية، حتى تظهر زميلتهم الجميلة «ميساء»، ولنيل إعجابها، يوافق على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى «عَلَم» تقلب حياته رأسًا على عقب.

وحصد الفيلم في مشواره مسبقًا 7 جوائز، أحدثها جائزة أفضل عمل أول من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، وثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصل على عرضه العربي الأول، وهي جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، وجائزة تصويت الجمهور «يوسف شريف رزق الله»، وأفضل ممثل للفنان محمود بكري.

كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للشباب في مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، وبجائزتي أفضل عمل أول ونيتباك لأفضل عمل آسيوي في مهرجان كيرالا السينمائي الدولي.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك أيضًا مؤخرًا في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم العربي سان ديغو، ومهرجان منصة أفلام في مدينة مارسيليا ومهرجان بانوراما سينما المغرب العربي والشرق الأوسط، وكان قد عُرض مهرجان روما السينمائي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

فيلم «عَلَم» من تأليف وإخراج فراس خوري

والفيلم من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبدالرحمن، وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.