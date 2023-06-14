السيسي: مصر تستقبل 40 رضيعا جديدا كل 10 دقائق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الريف كان يغطي احتياجاته منذ سنوات، واعتماد سكانه الرئيسي كان على السمن وليس الزيت، وكذلك البيض والدجاج، موضحا: «البيت في الريف زمان كان عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار أُقيم على هامش افتتاح مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية في البحيرة، أنّ الريف منذ 40 عاما كان عدد سكانه بين 10 و15 مليون نسمة، وكان يغطي احتياجاته ويخرج جزءا منها إلى العواصم، لكن هذا لا يحدث الآن، وأصبحت الدولة معنية بتغطية طلبات المواطنين في الريف والحضر.

وتابع: «سكان الريف وحضر حتى عام 1952 كانوا 20 مليون نسمة، وفي عهد السادات 40 مليونا، وعام 2011 كنا 80 مليونا، واليوم أصبحنا 105 ملايين نسمة، وكل 15 ثانية يولد طفل جديد، أي كل دقيقة 4 أطفال، وكل 10 دقائق نستقبل 40 ضيفا جديدا».

وأوضح الرئيس، أنّ الحد الأدنى هو توفير احتياجات المواطنين من المواد المختلفة حتى لو كانت غالية الثمن قليلا، ولا يمكن أن نصل إلى مرحلة «مفيش»، مضيفا: «نتحدّث عن احتياجات 105 ملايين نسمة من سكان مصر، إضافة إلى 9 ملايين نسمة ضيوف مصر، أي الإجمالي 114 مليون نسمة».

وأكمل: «نعمل على توفير الاحتياجات بجهود ودعم المواطنين مع الدولة فضلا عن دعواتكم»، متابعا: «الناس الطبية كتير في مصر، أنا كنت في حالة تانية خالص أثناء زياتي لدار المسنين، الناس الكبار لهم عند ربنا مكانة كبيرة، اطمنوا إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى مسيطرين على الأمور».

وأردف: «كل حاجة بتحصل لها بداية ونهاية، وأي أزمة بتعدي بفضل الله، وأنا كنت منتبه جدا أثناء مسيرتي على الأزمات التي مرت على مصر وكنت بسأل، معقول الحاجات ديه هتخلص؟، وخلصت، اللي إحنا فيه بفضل الله وفضلكم، وإن شاء الله هنعدي كل الأزمات الموجودة وحالنا هيبقى أحسن».