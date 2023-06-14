10 محافظات يمكن صرف الخبز منها دون التقيد بمصدر البطاقة.. تعرف عليها

تُمكن وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية من صرف الخبز المدعم من نطاق 10 محافظات يتواجدون فيها خلال فترة إجازة الصيف لقضاء العطلة الصيفية في المحافظات الساحلية، حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

صرف الخبز من المحافظات الساحلية

وتضمن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح منظومة صرف الخبز في نطاق 10 محافظات ساحلية لتمكين مواطني باقي المحافظات ممن يقضون العطلة الصيفية من صرف حصة الخبز المدعم لهم يوميا، وذلك في نطاق مخابز المحافظات التالية:

1- مخابز محافظة مطروح.

2- مخابز محافظة الإسكندرية.

3- مخابز محافظة بورسعيد.

4- مخابز محافظة الإسماعيلية.

5- مخابز محافظة السويس.

6- مخابز محافظة البحر الأحمر.

7- مخابز محافظة جنوب سيناء.

8- مخابز مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

9- مخابز مركز جممصة بمحافظة الدقهلية.

10- مخابز مركز رأس البر في دمياط.

صرف السلع التموينية

ولم تقرّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية صرف السلع التموينية من المحافظات الساحلية، إذ يقتصر فتح المنظومة على صرف الخبز فقط وليس صرف السلع التموينية، إذ يستمر صرف السلع من محافظة إصدار البطاقة التموينية فقط ومن المنفذ البقال التمويني التابع لنطاق الأسرة في الحيز الجغرافي.