«أزهرية الشرقية»: لا شكاوى من امتحان الأدب والنصوص

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي الحالي بإدارة هيهيا؛ للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويس.

انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الامتحانات تسير بصورة طيبة وبلا معوقات

و خلال تفقد اللجان الامتحانية اطمأن رئيس الإدارة المركزية، على انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة معهد فتيات ههيا ومقرها معهد فتيات ههيا ولجنة بنين هيهيا الثانوية ومقرها مدرسة الشهيد عبدالحميد النموذجية، كما تأكد أن الامتحانات تسير بصورة طيبة وبلا معوقات والأسئلة في مستوى الطلاب ومن داخل المنهج.

وشدد «الجنيدي»، على ضرورة التصدي لكافة وسائل الغش داخل اللجان، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع مؤكدًا في ذات الوقت ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول وعدم ترهيب الطلاب أثناء الامتحانات الشفوية.

وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة «الأدب والنصوص»، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أى شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.