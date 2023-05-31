مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، جاهزية الكليات بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تبدأ السبت المقبل، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

حصول طب البنات بالقاهرة على شهادة الأيزو

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة الأيزو الدولية في الإدارة وجودة التعليم، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الكلية بداية من كونها أول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، إضافة إلى حصولها على شهادة التميز الحكومي.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة بانضمام الدكتورة إيمان الخولي إلى مجلس الجامعة، وتكليفها عميدة لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيًا لها بالتوفيق والنجاح وأن تتبوأ كلية التربية بنات مكانتها اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.