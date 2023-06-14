مدير مستشفى دمنهور للرئيس السيسي: أشكرك على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

قال الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، وعضو التحالف الوطني لأمانة البحيرة، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي بات مظلة تجمع كل الاتجاهات السياسية والمجتمعية لخدمة الوطن، بدعم من القيادة السياسية، مشيرا إلى أنّ إنجازات حياة كريمة باتت واضحة أمام جميع المواطنين، وأصبحت اسما على مسمى.

وأضاف «البلكي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش بقرية الأبعادية محافظة البحيرة، أنّه كمدير لمستشفى دمنهور، حضر مرحلتين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، حيث أُجريت أكثر من 14 ألف عملية ضمن المبادرة التي تضمّ جميع تخصصات صعبة جدا، وكان إجراؤها في المستشفيات الحكومية دربا من الخيال، موجّها الشكر إلى الرئيس، على مبادرة قوائم الانتظار.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ الرقم الذي تمّ إنفاقه حتى الآن في قوائم الانتظار وصل إلى 20 مليار جنيه، منها 16 مليارا وفرتها الدولة، وعده مليارات وفرتها جهات أخرى مثل الأزهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.