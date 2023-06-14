السيسي لطبيبة بمستشفى عزل رشيد: «أنا أخوكم»

رحبت الدكتورة أمل مختار فليفل طبيب باطنة بمستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «أنا مش عايز أقولك يا ريس عشان إنت زعيم» ليردّ السيسي: «أنا أخوكم وبس» لترد قائلة: «لا والله زعيم».

طبيبة تشكر الرئيس على توفير أدوية غالية الثمن بمستشفى عزل رشيد

وقدمت أمل فليفل، التحية للرئيس خلال حفل إفطار أقيم على هامش افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، على الأدوية الغالية التي وفرتها مصر بمستشفيات العزل، باعتبارها نائب رئيس مستشفى عزل رشيد» لافتة أن هناك حقن وصل سعرها في السوق السوداء لـ50 ألف جنيه.