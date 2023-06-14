السيسي لأهالي البحيرة: «أنا واحد منكم وسعادتي في سعادتكم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «كنت أتحدث مع المزارعين وأخبرتهم أنَّ المردود الإيجابي لمشروع تبطين الترع يكون للجميع، وطالما أن الجميع يشعرون بالراحة وسعداء بسبب ذلك، فأنا سأكون سعيدًا أيضًا، وإلا مش هكون واحد منكم لو فرحتكم مفرحتنيش، وعشان كدا احنا موجودين».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار مع أهالي قرية الأبعادية في البحيرة، «احنا بخير، وهنبقى بخير لأكتر بيكم وبجهدكم وبتحملكم، وربنا يحفظنا كلنا، متشكرين ليكم جدًا».