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موعد أول ذي الحجة 1444 في السعودية.. باقي كام يوم؟

كتب:

سارة ثروت
04:41 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
موعد أول ذي الحجه 1444 في السعودية

موعد أول ذي الحجه 1444 في السعودية

مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، يترقب كثيرون موعد بداية شهر ذي الحجه 1444 في السعودية، بعد انتهاء ذي القعدة، وهو الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية، ويرغب عدد كبير من المسلمين في المملكة العربية السعودية وخارجها، في معرفة بداية شهر ذي الحجة، لمعرفة الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك، وفقاً لما أعلنه مركز الفلك الدولي.

وفي السياق، تستعرض بوابة «الوطن»، موعد أول ذي الحجه 1444 في السعودية، وذلك من بين الموضوعات الخدمية المتنوعة التي تقدمها بشكل يومي، حتى يتمكن القراء من معرفة موعد عيد الأضحى، وعدد الأيام المتبقية على حلول العيد. 

موعد أول ذي الحجه 1444 في السعودية

وحسبما ذكر بيان مركز الفلك الدولي، فإن موعد أول ذي الحجه 1444 في السعودية، من المقرر أن يوافق يوم الاثنين 19 يونيو المقبل، أي يتبقى نحو 5 أيام، ويكون أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو، في العاشر من ذي الحجة، في حين يوافق يوم عرفات الثلاثاء 27 يونيو، أي في التاسع من ذي الحجة. 

موعد تحري هلال شهر ذي الحجة

وبحسب مركز الفلك الدولي فإن موعد أول ذي الحجة 1444 في السعودية، يجري تحديده من خلال تحري هلال شهر ذي الحجة، وذلك يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هجرية.

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