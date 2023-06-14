موعد عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة.. وقت الصلاة ويوم عرفات

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، لذلك يرغب العديد من المواطنين المصريين والسعوديين بالمملكة العربية السعودية، في معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة، وكذلك يوم عرفات فلكيًا وفق ما صرحت به الجمعية الفلكية بجدة خلال الأيام الماضية قبل حلول شهر ذي الحجة 1444هـ.

موعد عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، موعد عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة، ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم المواطن على مدار الـ24 ساعة، من أجل استعدادهم التان للاحتفال بالعيد.

وفقاً للحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية فإن موعد عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة، يوافق يوم 28 يونيو المقبل، في العاشر من ذي الحج من كل عام، حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وفي تلك الأيام يحتفل المواطنون من خلال زيارة أقاربهم وذبح الأضاحي وتأدية صلاة العيد حسب كل مدينة.

موعد عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة.. الصلاة

وأعلنت السعودية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في جميع مدن المملكة، إذ أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة، في تمام الساعة 6:08 صباحا يوم 28 يونيو المقبل.

موعد يوم عرفة في مكة المكرمة

وحسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية، يكون يوم عرفة هو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحج، إذ يكون فيه أهم ركن في مناسك الحج، ومن المقرر أن يوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل، يقابله يوم 9 من شهر ذي الحجة.