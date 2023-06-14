السيسي: السوشيال ميديا لا تقلقني فالمواطنين يرون الإنجازات على أرض الواقع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّه لا يشعر بالقلق نهائيًا من «السوشيال ميديا»، لأنّها عبارة عن دردشة للناس مع بعضها البعض ولكن على الهواء، وتشبه «قعدة المقاهي»، لكن في النهاية كل مواطن يرى ما يحدث على أرض الواقع، متابعًا «لو أحد تعامل مع مستشفى سيرى الإنجازات والتطورات التي حدثت بها، وكذلك الأمر في المدارس أو مركز طبي داخل قرية لم يكن موجود من قبل بدلًا من الذهاب لمستشفى دمنهور».

وأضاف السيسي: «المواطنين يرون الإنجازات على أرض الواقع، إذ أن المواطن كان يذهب لمنطقة بعيدة لكي يتلقى خدمات السجل المدني، لكن الآن يتجه لمجمع الخدمات القريب منه لكي ينهي خدمات السجل المدني، كما أنَّه يشهد مشروعات تبطين الترع ومشروعات الطرق وغيره من الإنجازات».

وأشار إلى أنَّه لا يوجد مشروع تقوم به الدولة بمفردها بل بالمواطنين يشاركون أيضًا مثل مشروعات الطرق وغيرها، متابعًا: «الناس اللي بتتكلم عن مشروعات الطرق وهدفها، دي خطة، لأن حجم الإنفاق الذي كان يُهدر في الطرق يبلغ 8 مليارات دولار سنويًا».

وأكمل السيسي: «لو عندنا فرصة أكتر من كدة، هنعمل أكتر من كدة، ونعمل في ملف الصناعة كونها فرصة جيدة لزيادة العمالة، إلى جانب زيادة الناتج المحلي، فضلًا عن توفير العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى لا نشتري من الخارج بالدولار».

واستكمل الرئيس : «أنا قلت خلال مؤتمر في زامبيا إن كل ساعة تضيعها الدولة في القتال ده خراب سنين، فـ بدل ما تختلف معايا اشتغل، انت من حقك تختلف وترفض بس اشتغل ولا تتوقف»، متابعًا: «مصر جميلة»، موجهًا كلامه للمصريين: «كل ما هتصبروا وتقولوا يا رب وتشتغلوا، ربنا هيغير حالنا للأحسن».