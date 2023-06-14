«العامة للاستثمار» الأفضل عالميا في في مؤشر «الممارسات البيئية والحوكمة»

احتلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المركز الأول في مؤشر «الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة»، ضمن 74 وكالة استثمار من مختلف دول العالم شملها تقرير الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) لعام 2023.

دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر

وأشاد التقرير الصادر عن الاتحاد بعنوان «مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: كيفية جذب وقياس وضمان استدامة الاستثمار الأجنبي المباشر الجيد»، بجهود الهيئة العامة للاستثمار خاصة والحكومة المصرية عامة في دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطوير المستمر في الإجراءات الحكومية.

جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر

وأعرب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال كلمة مسجلة، أُذيعت خلال فاعلية إطلاق التقرير، عن شكره لمعدي التقرير، لتقديرهم للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأثر التنموي والبيئي والاجتماعي الإيجابي.

تسارع وتيرة استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تتسارع وتيرة استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بحزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وأهمها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة واستخدام التكنولوجيا بشكل مكثف للترويج للاستثمار عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، ورقمنة وحوسبة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.

مشاريع مجال الاقتصاد الأخضر

جدير بالذكر أنَّ قائمة أكبر عشرة مشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر لعام 2022، التي أطلقتها منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» تضم 4 مشاريع داخل مصر، ما يعكس نجاح الجهود المصرية في جذب الاستثمارات في هذا القطاع.