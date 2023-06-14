السيسي: يهمنا تكون التنمية في كل مكان.. وبنعمل مشروع كبير لمستقبل مصر

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلبات أهالي محافظة البحيرة، ضمن جولته في قرية «الأبعادية»، قائلًا: «احنا يهمنا تكون التنمية في كل حتة، ومنقولش فيه مكان احنا نسيناه وممكن يحصل له حاجة».

وتابع الرئيس السيسي: «محطة بحر البقر بتستخرج 5.7 مليون متر مياه، وهذه المياه كانت تلقى في بحيرة المنزلة سابقًا، أخذنا جزءا من مياه الصرف الزراعي دي ودخلناها شرق القناة، واتعملت محطة معالجة بـ5.7 مليون متر مياه، الكلام نفسه في المحسمة عملنا محطة معالجة مليون متر مياه في اليوم، كانت مياه صرف زراعي كانت بتترمي في بحيرة التمساح».

وأضاف الرئيس السيسي: «بنعمل مشروع كبير جدا لمستقبل مصر، بناخد المصارف الزراعية اللي موجودة في الدلتا وبنجمع 7.5 مليون متر مياه يوم، عكس الاتجاه بـ15 محطة رفع، وده كلام لازم تشوفوه».

وواصل: «بين محطة الرفع ومحطة الرفع التانية توجد إما ترعة خرسانية أو مواسير تصل بين المحطتين، المسافة تصل إلى 140 كيلومترا، حتى محطة الحمام التي سيتم تسميتها باسم آخر، والتي تستخرج 7.5 مليون متر مياه في اليوم، وهذه المياه كانت تلقى في المكس، مستكملًا: «لماذا نبني سكن في عواصم المحافظات؟ لأن ده أرحم من البناء على الأرض الزراعية».