توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي جرى توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، التي بلغت 102 ألف و557 طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى الآن، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

جميع صوامع وشون المحافظة

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

إجمالي زرع مساحات القمح

الجدير بالذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.