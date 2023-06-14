النفط يرتفع وسط ترقب لقرار سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وبعد التوقعات الصعودية لنمو الطلب على النفط من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و«أوبك».

ارتفاع خام برنت 1.1%

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاع بنسبة 1.1% إلى 75.09 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% إلى 70.12 دولار، وفقًا لـ"رويترز".

وقف زيادة أسعار الفائدة

وتشير التوقعات إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي، ستتوقف عن رفع أسعار الفائدة مؤقتًا بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والتأثيرات الناتجة عن رفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ مارس 2022.

وتساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جعل الدولار قوي، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقد يؤدي التوقف المؤقت في زيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي إلى تحفيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط ودعم الأسعار.

توقعات نمو الطلب على النفط

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام، بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 2.4 مليون برميل يوميًا، مما رفع الإجمالي المتوقع إلى 102.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لـ«رويترز».