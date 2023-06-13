«رويترز»: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

تعقد لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعها، اليوم، لبحث الوضع الاقتصادي الحالي واتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية المستقبلية، ووسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بناءً على تقديرات البيانات الاقتصادية الأخيرة وتطورات السوق المالية، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

تحسن بعض المؤشرات قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وعلى الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي تدعو للحذر، وتشمل هذه العوامل عدم ثبات الوضع الاقتصادي بشكل كامل، وبعض التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد ومشاكل سلاسل الإمداد، وهوما يؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، وبالتالي، فإن اللجنة خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، قد تقرر الحفاظ على سعر الفائدة الحالي لتعزيز استقرار النمو الاقتصادي وتعافي السوق.

مراقبة الوضع الاقتصادي

ووفقا للوكالية، تعكس هذه التوقعات التزام الفيدرالي الأمريكي بمراقبة الوضع الاقتصادي واتخاذ الإجراءات الملائمة بناءً على التطورات الحالية، ويهدف اجتماع الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتضخم المستهدف، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحمي الوظائف.

ويتوقع الفيدرالي الأمريكي استمرار الأوضاع الاقتصادية المستقرة، وسيستمر في مراقبة التطورات الجديدة وتقييم البيانات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة، كما أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي يعكس الحذر والتوازن في سياسة الفيدرالي الأمريكي لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.