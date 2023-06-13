خبير اقتصادي يكشف تبعات قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بتثبيت أسعار الفائدة

قال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت البنك الفيدرالي لسعر الفائدة، مؤشر على اقتراب هبوط الضغوط التضخمية التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي قبل عام، وعالجها الفيدرالي من خلال أدوات السياسة النقدية برفع سعر الفائدة للتأثير على طلب السلع المعمرة والعقارات مما أدي إلى تراجع الاتجاهات التضخمية.

تدفق استثمارات ضخمة للولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف البنا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأوساط الاقتصادية عبرت عن مخاوفها من تلك الضغوط التضخمية التي أعقبت جائحة كورونا وما تبعها من سياسات مالية توسعية، بل وأيضا سياسات نقدية توسعية بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما أثر على الاقتصادات العالمية وبينها الاقتصاد الأمريكي الذي تعرض لموجات من التضخم واجهتها السياسة النقدية التي يشرف عليها البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما ترتب عليه تدفق استثمارات ضخمة متمثلة في المحافظ المالية للولايات المتحدة.

الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يجني الثمار

وتابع أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ جني ثمار السياسة النقدية التي نجحت في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة وتعتبر أهم تبعات ذلك عدم دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود خاصة أن مؤشرات النمو والنشاط الاقتصادي الأمريكي للولايات المتحدة تبشر بأن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود كما أن استقرار العملة يصب في صالح الاقتصاد العالمي ككل لأن الاقتصاد الأمريكي يشكل ربع الاقتصاد العالمي في معظم الأحوال والعملة الأمريكية تمثل وسيلة الدفع الدولية الأولى التي تعتمد عليها معظم دول العالم كأهم مكون من مكونات الاحتياطات الأجنبية لدي البنوك المركزية العالمية.