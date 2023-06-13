ارتفاع أسعار النفط مع إبقاء «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إبقاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، دون تغيير للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.72% إلى 74.45 دولار للبرميل، فيما صعد وسيط غرب تكساس الأمريكي 3.86% إلى 69.74 دولار للبرميل.

نمو الطلب العالمي

وأبقت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بلا تغيير عند 2.3 مليون برميل يومياً، وفقًا للتقرير الشهري للمنظمة الصادر اليوم الثلاثاء.

وتتوقع «أوبك»، أن ينمو الطلب على النفط بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري.

انخفاض الإنتاج

ووفقًا لتقرير «أوبك»، انخفض إنتاجها من النفط بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو ليصل إلى 28.06 مليون برميل يوميًا مع بدء تطبيق التخفيضات الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى بالمنظمة.