افتتاح مجمع عيادات طبية تخصصية لخدمة 28 ألف من العاملين بالكهرباء

افتتح المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية التابعة للكهرباء، العيادات الطبية التخصصية بروكسي لخدمة العاملين بالكهرباء.

جاء ذلك من منطلق الأهمية التي توليها شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتوفير كل سبل الرعاية الصحية للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة وأسرهم على مستوى الجمهورية، وفي إطار رؤية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، وتعليمات المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

مجمع العيادات الطبية التخصصية

وأوضحت شركة الخدمات الطبية في بيانها، أن مجمع العيادات الطبية التخصصية يضاف إلى المنظومة الطبية للشركة في قطاع القاهرة الطبي، مشيرة إلى أن العمل بدأ في إنشاء المجمع في أغسطس 2022، وجرى الانتهاء منه الشهر الجاري لينضم إلى محطات قطار التطوير والتحديث بالخدمات الطبية لقطاع الكهرباء، لتتبعه العديد من المحطات في الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة أن العيادات الطبية المتخصصة تخدم 28 ألف مواطن مصري من العاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم، و أصحاب المعاشات وأسرهم، بالإضافة إلى أسر العاملين المتوفين التابعين لكل من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، و الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس شركة الخدمات الطبية، استمرار الشركة نحو العديد من الإنجازات لتقديم أفضل مستوى للخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة أسرهم على مستوى الجمهورية تحقيقا لرؤية ورسالة شركة الخدمات الطبية، طبقا لتوجيهات المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبرعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.