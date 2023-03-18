تقديم الخدمات الطبية لـ871 ألف متردد على العيادات التخصصية في الغربية

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية تقديم الخدمات الطبية لـ 871 ألف و49 مترددا على العيادات التخصصية بمحافظة الغربية، بعد انطلاق العيادات التخصصية بوحدات الرعاية الأولية خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023، والبالغ عددها 200 عيادة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين .

12 عيادة تخصصية

واوضح الدكتور أسامه بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ان التخصصات التي تم توفيرها للمواطنين في العيادات هي (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعي، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين)، والتي بلغ عدد المترددين عليها (871049) مترددا إلى جانب الخدمات التكميلية التي تضمنت الأشعة والتي بلغ عدد المنتفعين بها (6909) حالات - رسم القلب (1153) مترددا - الخدمات المعملية (213467) - السونار (40555).

10 وحدات صحية

كما أكد على أن اختيار الوحدات الصحية التي تم إدخال خدمات العيادات التخصصية بها يأتي وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات في مراكز (السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى)

وأشارت دكتورة نشوي مازن مدير الرعاية الطبية والأساسية إلى أنه يتم تقدم الخدمات الطبية للمواطنين والتي من ضمنها المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، حيث بلغ عدد المترددين لتلقي خدمات المبادرات 269 ألفا و307 مترددين خلال الفترة من اكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023 ، واستمرار حملات المرور المكثف على العيادات للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى .