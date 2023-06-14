الحالة الصحية للفنان أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير.. يخضع لعملية أخرى

طمأن الفنان محمد يونس، الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني، الذي تعرض لحادث سير منذ أيام، ونقل على الفور إلى أحد المستشفيات، خاصة أنه تعرض لكسور مضاعفة إثر الحادث.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني

وقال محمد يونس في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله بفضل دعاء الجمهور تحسنت الحالة الصحية للفنان أحمد هاني، حيث أنه أجرى عملية جراحية منذ يومين، وخضع لمرحلة نقاهة، ومن المقرر أن يدخل عملية أخرى اليوم، ويتبقى له عملية أخرى، لم تحدد موعدها».

حادث أليم لـ أحمد هاني

وتعرض الفنان أحمد هاني لحادث سير شديد، نقل على إثره لمستشفى الجزيرة بمنطقة فيصل، وتعرض لكسور في قدمه ويدي، ما أدى إلى دخوله العمليات ووضعه تحت الملاحظة.

معلومات عن الفنان أحمد هاني

الفنان أحمد هاني من الفنانين الذين يختاروا أدوارهم بعناية شديدة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ومن أهم أعماله الدرامية «ريا وسكينة، والقطة العميا»، وحرصت نقابة الممثلين على إرسال وفد من النقابة للاطمئنان على حالته الصحية .