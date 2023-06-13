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وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعي

كتب:

محمد أبو عمرة
05:33 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، في مقر العاصمة الإدارية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعقد معه اجتماعا بحضور بعض قيادات الوزارة والمحافظة؛ لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.

تناول الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كل المجالات، وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية.

كما بحث الاجتماع إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة، كما ناقش تطورات إنشاء شادر السمك، ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولي في شرم الشيخ، وأساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية في سيناء.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.