تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 بمحافظة القليوبية الأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام في ضوء تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 بمحافظة القليوبية، إذ بدأت المدارس الثانوية العامة استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق لمدة شهر بحد أدني للقبول في المرحلة الأولي بلغ 225 درجة، وفق اعتماد التنسيق من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

تستعرض «الوطن» تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 بمحافظة القليوبية والأوراق المطلوبة للالتحاق ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، التي أعلنها محافظ القليوبية مؤخرا، إذ جرى اعتماد الحد الأدنى للالتحاق وبلغ 225 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي العام.

تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 بمحافظة القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن»، أن محافظ الإقليم اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 بمحافظة القليوبية، وبلغ الحد الأدنى للقبول 225 درجة في المرحلة الأولي من التنسيق لكافة المدارس الثانوية، كما جرى فتح التقدم للصف الأول الثانوي العام اعتبارا من أمس الثلاثاء ولمدة شهر، على أن يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو أكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية

وأضافت وكيل الوزارة أنه وفقا لدرجات تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 بمحافظة القليوبية، فإنه يمكن للطلاب التقدم لكافة المدارس الثانوية بحد أدني 225 درجة، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة الثانوي العام كالتالي:

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- 2 صورة البطاقة الصحية.

- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم «الشهادة الإعدادية» و2 صورة منها.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

-4 صور شخصية حديثة.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي وتكتب بخط واضح.

- 20 طابع مهن تعليمية.

- 1 طابع تعليمي.

- ملف ورقي.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

يذكر أن محافظ القليوبية، أعتمد في وقت سابق نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح80.67 % كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، مقدما التهنئة إلى الناجحين وتمني لهم التوفيق والتقدم.