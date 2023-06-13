محافظ الغربية يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 237 درجة

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي «عام – خاص – خاص فندقي - الفني» للعام الدراسي 2023- 2024، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

تنسيق الثانوية العامة بالغربية

وأعلن محافظ الغربية في بيان صحفي، أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادة الإعدادية بالثانوي العام 237 درجة، وأن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 175 درجة، وأن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 155 درجة.

درجات القبول في الإعدادية المهنية

وكشف البيان الصحفي، أنه تقرر قبول طلبة الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع 180 درجة، وقبول طلبة الإعدادية المهنية الزراعية من مجموع 120 درجة على أن يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بجميع مدارس التعليم الفني بمختلف النوعيات طبقا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقا للكثافة المقررة.