رئيس الوزراء: نسعى لتعويض 50 سنة من تدهور الخدمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ محافظة الإسكندرية عانت من مخالفات بناء كبرى، مع انتشار واسع للمناطق غير الآمنة وتدهور البنية الأساسية وزيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي، «هذه الشبكات كانت مصممه لاستيعاب عدد معين، وهذا العدد اتبنى أضعافه 4 و5 مرات».

وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ محافظة البحيرة لم تختلف كثيرًا عما حدث في الإسكندرية بسبب وجود مناطق غير آمنة على مستوى المحافظة، مع ارتفاع منسوب مياه البحر في المناطق الساحلية، ما أدى لوجود الكثير من المشكلات في المحافظة.

وتابع: «كان عندنا مخطط استراتيجي موضوع للإسكندرية حتى عام 2032، وبالنسبة لمحافظة البحيرة فهناك مخطط استراتيجي آخر، وكل المشروعات اللي بتتعمل بناءً على تخطيط الدولة حطاه، والأهم كان الجدية والرغبة الحقيقية في تنفيذ المشروعات، والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، مع تأكيد تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت لتعويض ما فاتنا خلال 50 سنة مضت كانت تلك الخدمات مهملة، ومنقدرش نمشي بالمعدلات الطبيعية ولازم نشتغل بمعدلات غير مسبوقة».